20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Qualche giorno fa Apple ha presentato un brevetto esclusivo in merito ad uno dei suoi prodotti più amati di sempre. Stiamo parlando degli auricolari AirPods. Pare che l’azienda stia lavorando duramente per rilasciare nel corso del 2019 un nuovo modello aggiornato. Gli auricolari Apple sono solo alla prima generazione e non vengono aggiornati dal 2016.

Un refresh del gadget è atteso da molti utenti. A confermare il tutto è stato anche il noto analista Ming-Chi Kuo. Questo è certo che i nuovi auricolari vedranno la luce il prossimo anno. L’analista si è limitato a dire che questi supporteranno finalmente la ricarica wireless annunciata da Apple lo scorso anno. Il nuovo brevetto, però, fa chiarezza su tutte le altre possibili funzioni.

AirPods completamente ridisegnate

Stando a quanto dichiarato nel brevetto, i nuovi AirPods dovrebbero essere completamente diversi dal modello attualmente disponibile in commercio. Sembrerebbe che l’azienda della mela morsicata voglia renderle più adattabili che mai. I nuovi auricolari non saranno più composti di semplice plastica. Pare che ad essere scelta sia stata una particolare schiuma espandibile che si adatta a tutti i tipi di orecchie.

Non ci sarà più distinzione tra auricolare destro e sinistro, questi saranno completamente simmetrici grazie al nuovo materiale. I nuovi dispositivi saranno dotati anche di sensori biometrici in grado di monitorare alcuni dei parametri vitali degli utenti. L’azienda della mela morsicata è interessata a rendere i suoi famosi auricolari più funzionali che mai. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.