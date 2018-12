Google Alerts: come sapere se qualcuno scrive il tuo nome su Internet

Google consente di creare avvisi in modo semplice. Basta scrivere semplicemente il proprio nome o quello che vogliamo sapere e scoprire in merito a quanto desideriamo il browser ci informi

Google può facilmente creare avvisi di notifica per scoprire se voi o la vostra azienda, marchio, famiglia, ecc. è stato citato in una pubblicazione. È importante essere sempre attenti nel mondo di Internet e una buona misura per questa necessità è sapere immediatamente se qualcuno ci ha menzionato in qualsiasi pubblicazione, sia nei social network, in un blog o su un sito di notizie.

Google, quindi, ti consente di creare avvisi in modo semplice. Basta scrivere semplicemente il proprio nome o quello che vogliamo sapere e scoprire in merito a quanto desideriamo il browser ci informi.

Come fare per scoprire chi ci ha menzionati a nostra insaputa

Per far ciò, semplicemente devi accedere con il tuo account Google e fare clic su questo link. Quindi scrivi ciò che desideri ricevere.

Una volta che qualcuno pubblica una qualsiasi cosa che includa il nome o le parole chiave, riceverai una notifica alla tua email che includerà il link che ti porterà alla pubblicazione in cui questo appare. Nella sezione “Opzioni”, puoi configurare in modo personalizzato i filtri dell’avviso, come la regione, la lingua, la frequenza, tra gli altri.

E’ noto come, soprattutto al giorno d’oggi, sia importante sapere chi ci menziona. Nel rispetto della privacy, è diritto di chiunque tenere sotto controllo lo stato delle nostre pubblicazioni e il modo in cui il nostro nome circola sul web. E Google è sempre attento in questo.