In arrivo il nuovo Xiaomi Play con ben 6 GB di RAM e tre colorazioni

Xiaomi è un’azienda cinese di tecnologia e nello specifico di smartphone che sta aumentando notevolmente le proprie vendite di cellulari e wearable, grazie ai prezzi molto inferiori rispetto alle concorrenti. E’ molto difficile, infatti, trovare uno smartphone Xiaomi ad un prezzo superiore a 200 euro.

Nonostante ciò, l’azienda oggi presenterà il suo prossimo device che, per le caratteristiche tecniche che ha, sembra un vero e proprio top di gamma, lo Xiaomi Play.

Caratteristiche dello Xiaomi Play

Prima di parlare dello smartphone nello specifico, bisogna dire che in Cina è attiva una promozione per chi acquista il device che include 10 GB di Internet al mese completamente gratis, una promozione mai vista in Italia al lancio di un nuovo smartphone. Fattore molto importante anche perché lo Xiaomi Play è ottimo anche per i gamer, per chi lo vuole utilizzare per giocare.

Il display è di 5,84” con risoluzione 2280x1080p con notch a goccia. Al suo interno, troviamo 6 GB di RAM, molto potente per operazioni in multitasking, e 64 GB di memoria interna. I dati del processore e del chip ancora non sono ufficiali, ma si suppone sia un processore octa-core 2.3 Ghz con un chip Mediatek Helio P30. La batteria invece non dovrebbe essere molto potente, con una capacità soltanto di 2900 maH.

Non resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire con certezza la scheda tecnica e anche la data e il prezzo di lancio. Nel frattempo, qui sotto è possibile vedere alcune delle colorazioni molto belle dello Xiaomi Play che si potranno acquistare.