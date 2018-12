22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Samsung continua ad essere uno dei brand produttori di smartphone più famosi e diffusi nel mondo. I suoi terminali sono tantissimi e famosissimi, soprattutto se si parla della sua serie Galaxy S.

Tra non molto potremo vedere la presentazione del nuovo erede di questa serie, ovvero il Galaxy S10. Essendo uno smartphone attesissimo, sono tantissimi i rumor che emergono in rete ogni giorno.

Galaxy S10: ecco i nuovi standard di ricarica

Sicuramente avrete sentito parlare del nuovo tipo di display che sarà installato sul nuovo S10. Si tratta infatti del nuovo display Infinity-O. Questa tipologia di schermo è caratterizzata dalla presenza al suo interno della camera anteriore, posizionata in alto a destra.

Il terminale sembra che potrà inoltre vantare 12 GB di memoria RAM e compatibilità con le reti 5G in alcune delle sie varianti. Un nuovo rumor però ci ha suggerito che Samsung starebbe lavorando alla ricarica ultra veloce per il suo nuovo S10.

Samsung smartphone 15w charging will become history. — Ice universe (@UniverseIce) December 21, 2018

Il post di Ice Universe su Twitter dice così: “La ricarica 15w per gli smartphone Samsung diventerà storia“. Questa frase può essere facilmente intesa in vari modi, alcuni ben distanti da ciò che vuole intendere.

Di fatto si potrebbe interpretare come una resa di Samsung, la quale ammette che altri produttori, come OnePlus o Huawei, l’hanno battuta in termini di ricarica, proponendo dei sistemi con i quali non può competere.

Non è così. Di fatto, alla domanda di un utente che chiedeva se ciò volesse dire che era in arrivo un nuovo sistema di ricarica, la risposta è stata affermativa. Questo significa che Samsung è al lavoro per una ricarica ultra veloce, e ce lo dimostrerà con questo Galaxy S10.