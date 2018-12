Huawei P30 Pro: processore Kirin 985 e ben 4 fotocamere posteriori

22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Huawei è ormai considerabile una vera e proprio superpotenza nel produrre smartphone. Se, anni fa, era nettamente sotto alle due aziende Apple e Samsung, ora potrebbe addirittura averle superate, grazie alla creazione di smartphone che vanno da top di gamma sempre migliori ad anche smartphone di medio-bassa fascia con ottime caratteristiche.

Il prossimo top di gamma della casa, il Huawei P30 Pro, in arrivo nei primi mesi del 2019, si prospetta un telefono di altissima caratura, sia dal punto di vista estetico sia per le prestazione che offrirà.

Il nuovo Huawei P30 Pro

Difficile far meglio del recente Huawei Mate 20 Pro, uno smartphone con critiche tutte ampiamente positive e con un gran numero di unità vendute. Eppure, sembra proprio che il prossimo top di gamma lo superi tecnicamente in modo netto.

Secondo quanto emerso dagli ultimi rumors, nella scocca posteriore dello smartphone troveremo ben 4 fotocamere, disposte in modo simile al P20 Pro, e con il flash led tra la prima e la seconda.

Non si sa la grandezza in megapixel delle quattro fotocamere, ma quello che è certo è che ognuna avrà un proprio ruolo nello scattare le foto. Infatti, un sensore dovrebbe avere uno zoom ottico fino al 10x, ed un’altra utilizzata esclusivamente per il riconoscimento facciale, utilizzando la tecnica Time of Flight (TOF).

Del resto dello smartphone non sappiamo molto. Il design è molto ben curato, lo schermo molto ampio e con un piccolo notch a goccia frontale che ospiterà i sensori e la fotocamera anteriore, mentre sicuramente il sensore di impronte digitali sarà integrato nel display. Infine, dal punto di vista prettamente hardware, è molto probabile ci sarà il chip Kirin 985.