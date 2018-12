20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Le indiscrezioni riguardo i futuri dispositivi della casa della mela morsicata non cessano mai di arrivare. Apple risulta essere sempre molto brava a nascondere ciò su cui sta lavorando. Nonostante ciò, ogni volta numerosi produttori si lasciano scappare qualche parola in più sui nuovi prodotti. In questi giorni, sotto i riflettori abbiamo ben due modelli di iPad nuovi.

Sembrerebbe che il colosso di Cupertino abbia dato il via alla produzione di ben due nuovi modelli di iPad da dover lanciare nel corso dei primi mesi del 2019. Stando a quanto emerso la produzione massiva sarebbe iniziata proprio nel corso di questo mese. Stiamo parlando di iPad mini 5 e iPad di settima generazione.

Apple: in arrivo nuovi iPad

Poco si sa in merito ai nuovi tablet della mela morsicata. Ciò che è certo è che questi rappresenteranno entrambi dei modelli entry-level. Ciò permetterà all’azienda di riacquistare parte del mercato che con il tempo aveva perso. Apple non aggiorna la gamma di iPad mini dal lontano 2015. Un refresh di questo modello è atteso da una miriade di utenti. Non ci è dato sapere se questo subirà un restyling del design.

Per quanto riguarda iPad di settima generazione, siamo quasi certi che questo si rinnoverà radicalmente. Il costo rimarrà contenuto ma il design si avvicinerà il più possibile a quello di iPad Pro 2018. Il display dovrebbe subire anch’esso un leggero aumento delle dimensioni. Si parla di un passaggio da 9.7 pollici a 10 pollici. Sono davvero alte le aspettative che gli utenti ripongono su questi due device. Ricordiamo che iPad di sesta generazione è stato uno dei dispositivi Apple più venduti del 2018. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.