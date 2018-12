Birra in capsule come il caffè, ecco l’innovativa HomeBrew di LG

LG proporrà al CES 2019 di Las Vegas la sua HomeBrew, la macchina per la produzione di 5 tipi diversi di birra, a partire da semplici capsule monouso. Potremo produrre facilmente in casa dell'ottima birra, proprio come facciamo per il caffè

LG ha pensato ad un prodotto per gli amanti della birra. Questo nuovo elettrodomestico ci permetterà infatti di produrre facilmente la birra in casa. Proprio come per le moderne macchinette del caffè, potremo quindi produrre da soli la nostra birra a partire da semplici capsule. La birra in capsule sarà disponibile in 5 tipologie.

La macchina per la birra in capsule, sarà presentata da LG al CES 2019, che si terrà dall’8 all’11 Gennaio 2019, a Las Vegas.

HomeBrew, la birra in capsule di LG

Il macchinario si chiamerà HomeBrew ed è già vincitore del CES Innovations Awards 2019. HomeBrew è del tutto simile ad una macchina del caffè, solo che produce birra. Proprio come per le macchinette del caffè, basterà inserire le capsule monouso e premere un bottone per produrre la nostra birra. Solo che le capsule, invece del caffè macinato, contengono malto, olio di luppolo, lievito e aromi. Potremo quindi avere la nostra birra, in un certo senso artigianale, in modo semplice e facile.

LG assicura inoltre che, grazie ad un sofisticato meccanismo, otterremo una birra di buona qualità. L’algoritmo intelligente alla base di questo complesso meccanismo, controlla infatti continuamente temperatura e pressione, garantendo un buon processo di fermentazione, e quindi una buona qualità del prodotto finale.

Il processo di produzione della birra può addirittura essere controllato tramite il proprio smartphone. Sarà infatti disponibile un’applicazione, sia per Android che iOS, per la nostra HomeBrew. Inoltre, questo innovativo mini-birrificio, si pulisce da solo con l’acqua calda.

La HomeBrew sarà in grado di produrre circa 5 litri di birra in due settimane. Come per le diverse qualità di caffè disponibili in capsule, anche le capsule per la birra saranno disponibili in diverse tipologie. Potremo ad esmpio scegliere tra una American IPA e una American Pale Ale, oppure tra la English Stout, la belga Witbier o la Czech Pilsner.

Non ci resta che attendere quindi la presentazione ufficiale a Las Vegas, per scoprire come, quando e dove, LG deciderà di lanciare il prodotto. Poi potremo assaggiare la nostra birra artigianale.