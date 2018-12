19 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Google ha svelato diversi trucchi per rendere più facile trovare e prenotare voli economici per le vacanze. A dicembre molte persone pensano solo a una cosa: viaggiare per ritornare a casa e trascorrere le vacanze con la famiglia e gli amici. Ma, presto, tutta questa emozione finirà e avremo tempo per pianificare il nostro prossimo viaggio.

Secondo la rivista Travel + Leisure, il gigante di Internet ha riunito le migliori opportunità e gli strumenti online che ritiene più appropriati, in modo da semplificarci la vita e poter organizzare le vacanze in modo “pacifico” e risparmiare denaro.

Pianifica in anticipo il fine settimana

Secondo Google, a partire da gennaio, i prezzi dei voli per i lunghi e festosi fine settimana diminuiranno di circa 21 giorni prima della partenza. I valori tendono a diminuire nuovamente 9 giorni prima del viaggio, soprattutto verso destinazioni internazionali. Il calo dei prezzi potrebbe raggiungere il 57 percento.

Prenota il tuo volo di ritorno per un lunedì

Se hai un giorno in più, prenota il volo di ritorno a casa il lunedì, anziché la domenica. Questo perché viaggiare di lunedì verso determinate destinazioni può arrivare fino al 31% in meno di risparmio.

Viaggi verso piccole destinazioni o aeroporti

Dimentica le grandi città. Secondo Google, viaggiare in una città più piccola ti aiuta a risparmiare molto. Quando si scoprono piccoli tesori come Colmar (Francia), Interlaken (Svizzera) e San Sebastián (Spagna), è possibile trovare sconti negli hotel fino al 30%, rispetto ai grandi centri.

Organizza il tuo viaggio con Google Maps

Se viaggi in un paese del tutto sconosciuto, prova a pianificare ogni passaggio utilizzando Google Maps. Utilizzando questa applicazione, puoi aggiungere ai segnalibri i tuoi luoghi preferiti, esplorare nuovi percorsi e condividere itinerari con i tuoi partner di viaggio. Ora ha anche una pagina chiamata “Esplora”, che mostra diversi luoghi che non hai considerato di visitare.

Scopri luoghi e attività di tendenza

Google ha svelato un altro utile strumento che seleziona e raggruppa i migliori pacchetti volo e hotel per ogni fine settimana festivo ed esteso del 2019. Oltre a ciò che è di moda nelle destinazioni più popolari al mondo mondo, puoi concentrarti sul relax invece di preoccuparti della pianificazione.