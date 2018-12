iOS: problemi di connessione dati forse risolti con l’aggiornamento 12.1.2

21 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Apple rilascia periodicamente degli aggiornamenti software per i propri device per migliorarne le prestazioni e risolvere eventuali bug. Purtroppo, però, l’azienda sfrutta molto l’obsolescenza programmata, ovvero, i nuovi software provocano rallentamenti e bug nei modelli più vecchi, costringendo a cambiare smartphone o a portarlo in riparazione. Un esempio è che, con il nuovo software iOS 12, il lettore d’impronte digitale in alcuni iPhone 5 non funziona più.

Il nuovo aggiornamento software di questi giorni, iOS 12.1.2, doveva risolvere dei problemi in Turchia legati alla connettività degli iPhone, ma, invece, ha peggiorato la situazione in tutto il mondo.

Il problema di iOS 12.1.2

In questi ultimi giorni sono aumentate di molto le segnalazioni sul sito Forbes, di problemi, in tutto il mondo, di mancanza di connessione dati e di impossibilità nel ricevere ed effettuare chiamate su tutti gli iPhone. I problemi sono nati subito dopo l’aggiornamento dei dispositivi alla prima release di iOS 12.1.2.

Successivamente alle segnalazioni, l’azienda di Cupertino ha deciso di diffondere una seconda release (16C104), dove ancora non si capisce se abbia risolto il problema a tutti. Alcuni incontrano ancora il problema, ma con minor frequenza, ad altri è scomparso del tutto.

Questa seconda release, però, non viene segnalata come aggiornamento software da fare sugli iPhone, perciò, per installarla, bisogna collegare il proprio iPhone su un PC o Mac su iTunes e successivamente cliccare su aggiorna. Non è il primo caso di problemi del genere in casa Apple, dove, tentando di risolvere un problema localizzato, esso viene espanso in tutto il mondo.