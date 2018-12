Microsoft: in arrivo una webcam 4K e collegabile con Xbox One

Microsoft sta per tornare nel settore delle webcam, con la nuova periferica che avrà risoluzione in 4K e potrà collegarsi con Windows 10 e Xbox One.

Anni fa, Microsoft, l’azienda d’informatica con sede a Redmond, era molto acclamata per la produzione di webcam. Infatti, oltre a lavorare sui computer e sul reparto software con Windows, era leader incontrastata del settore di webcam per pc, con tantissimi modelli diversi.

Dopo un periodo di pausa, l’azienda è pronta a tornare in questo settore nel 2019 con un modello veramente molto interessante. Vediamo di cosa si tratta.

La nuova webcam di Microsoft

Secondo un recente report di Thurrot, la nuova periferica di Microsoft, in arrivo nel 2019, avrà la possibilità di registrare in risoluzione 4K, permettendo di lavorare sia con i pc con Windows 10 sia con la console Xbox One.

Per quanto riguarda il collegamento con Windows 10, la nuova webcam dovrebbe consentire di identificarsi immediatamente, senza effettuare il login ed inserire password, grazie a Windows Hello, che scansiona l’iride di chi accende il computer e vede se combacia con quello predefinito. Fino ad ora, il sistema era solo integrato nei dispositivi Surface stessi.

Riguardo il collegamento con la console Xbox One, potrebbe essere molto simile al tanto apprezzato Kinect, ormai fuori commercio. Permette, infatti, di autenticarsi automaticamente posizionandosi davanti alla webcam, funzionando anche con più utenti che possono partecipare alla stessa sessione di gioco.

Secondo le indiscrezioni, una delle webcam in sviluppo sarà destinata al settore enterprise. Per concludere, questa nuova periferica sarà senza dubbio un punto di svolta nel settore, visto la sua moltitudine di funzioni, la possibilità di collegarsi con molti dispositivi Microsoft e l’ottima risoluzione di registrazione in 4K.