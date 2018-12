20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Il periodo natalizio è quello più ricco di regali in assoluto. Cosa fare però se il regalo che ci hanno fatto è terribilmente brutto e non sappiamo che farcene? Ai tempi di internet la faccenda è più semplice che mai. Non c’è più bisogno di preoccuparsi di essere scoperti, ci sono una miriade di possibilità che vi permettono di riciclare i regali non graditi in un batter d’occhio.

Negli ultimi anni, sono nate una marea di piattaforme che vi permettono di sbarazzarvi del vostro regalo indesiderato nei modi più svariati possibili. Si può decidere di venderlo, di barattarlo o se proprio vogliamo sbarazzarcene subito, di regalarlo al primo che lo prenota. Scopriamo insieme quali sono le piattaforme più famose.

Come riciclare il regalo indesiderato

Avete intenzione di scambiare il vostro regalo inutilizzabile con qualcosa che vi piace di più? Una delle possibilità è affidarsi al noto portale Swapick. Dall’inglese “swap” che significa “barattare” permette di scambiarsi tutte le tipologie di oggetti, non bisogna fare altro che scegliere la cosa che più vi piace e il gioco è fatto. Servizio analogo è offerto anche dal noto sito Armadio Verde, solo che in questo caso si riceveranno in cambio delle stelline che potranno essere utilizzate per acquistare ciò che si vuole.

Se a non piacervi è invece il biglietto che vi hanno regalato per un concerto, potete affidarvi a StubHub. Siete voi a decidere il prezzo a cui venderlo e con il ricavato potete prendere un biglietto per il concerto del vostro cantante preferito.

Se tutte queste opzioni vi sembrano troppo difficoltose da attuare potete usufruire dei classici siti di vendita online: Subito, Shpock, Ebay. Le possibilità sono davvero infinite. Se però anche questa opzione vi sembra difficoltosa e volete togliervi di torno il regalo indesiderato al più presto possibile potete darlo via gratis. Basta un semplice annuncio su Facebook per trovare un acquirente che lo ritira gratis in men che non si dica.