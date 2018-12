24 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

L’azienda della mela morsicata, Apple, sta avendo non poche lamentele per l’ultima release del suo sistema operativo mobile iOS. Ne abbiamo parlato varie volte negli scorsi giorni. La casa di Cupertino aveva rilasciato la versione 12.1.2 per risolvere alcune problematiche dedicate alla connettività dati in Turchia.

Apple pensava di aver risolto tutti i problemi con questo ultimo aggiornamento e invece non ha fatto altro che peggiorare drasticamente la situazione in tutto il mondo. A causare problemi è sempre la connettività dati. Numerosissimi utenti si sono lamentati nei confronti di Apple per aver visto il loro iPhone morire dopo l’aggiornamento ad iOS 12.1.2. La connettività dati scompare completamente. Apple non ha ancora rilasciato un aggiornamento risolutivo. Ecco cosa propongono alcuni utenti.

Apple: risolvere il problema della connettività?

L’azienda della mela morsicata è al lavoro per il rilascio di una nuova versione aggiornata del software, iOS 12.1.3. Tuttavia nel frattempo qualcuno si è ingegnato per vedere di risolvere in qualche modo la problematica. Avere un iPhone che non riesce a telefonare risulta essere abbastanza fastidioso. Sono state fatte numerose prove ed è emerso che alcuni utenti sono riusciti a risolvere temporaneamente l’inconveniente modificando alcune delle impostazioni relative alla connettività.

Alcuni utenti americani si sono visti risolvere il problema disattivando la possibilità di fare le chiamate via Wi-Fi e impostando l’utilizzo della connettività LTE solo per i dati. Ovviamente questa risulta essere una soluzione che risolve il problema solo temporaneamente. Inoltre, sembra che questa non funzioni per tutti gli utenti. Per vedere cessare definitivamente l’inconveniente bisognerà aspettare il nuovo iOS 12.1.3. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.