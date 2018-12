18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

L’Apple Watch è uno degli smartwatch più diffusi ed usati nel mondo. Gli utenti della mela morsicata infatti amano l’ecosistema creato tra i vari prodotti dell’azienda stessa. E tra questi ovviamente non manca l’Apple Watch.

Per molto tempo su questo terminale le app di terze parti sono state screditate perché lente, macchinose e molto spesso limitate nel funzionamento. Adesso sembra però che la storia stia cambiando.

Apple Watch: le migliori app da avere assolutamente

Infatti adesso queste applicazioni di terze parti funzionano meglio. Ce ne sono alcune ottime che dovreste assolutamente scaricare ed installare sul vostro orologio, ecco quali.

La prima che vi consigliamo è Pedometer++, un semplice ma molto funzionale contapassi. Bellissima a livello grafico, facile ed intuitiva da capire. Molte le funzioni, infatti oltre a contare il numero di passi ci da informazioni circa i Km percorsi, le calorie bruciate ed anche il battito cardiaco.

Ovviamente i dati vengono scambiati con il nostro iPhone, in modo tale da poterli sempre consultare in modo comodo dal nostro smartphone. Questo il link per il download e tutte le informazioni.

La seconda app di cui vi parliamo è Spotify Music. La famosissima piattaforma per la riproduzione di musica è compatibile anche con il nostro smartwatch. Le funzioni sono le stesse disponibili sull’app per smartwatch, ma ovviamente ridimensionate.

Comodissima da avere soprattutto mentre facciamo sport, ma anche in tutte quelle situazioni in cui non possiamo o non vogliamo tirare fuori lo smartphone. Ecco il link per il download.

Ultima applicazione ma non per importanza è Just Press Record. L’applicazione è di fatto la migliore nello svolgere il suo compito, ovvero quello di registrare delle note audio. Non esiste una durata massima delle registrazioni, se non fino ad esaurimento della memoria.

Una volta terminate le registrazioni vengono automaticamente trasferite al nostro terminale e successivamente archiviate in cloud. Può essere avviata tramite l’apposita icona o anche tramite Siri. Questo il link per il download.