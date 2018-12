I giochi gratis di Gennaio 2019 offerti da Playstation Plus

Sono stati rivelati i nomi dei giochi resi disponibile gratuitamente a chi ha attivo l'abbonamento a PlayStation Plus. Per PS4 c'è Steep e Portal Knights.

La maggior parte dei videogiochi dell’ultimo decennio inseriscono la modalità online, ovvero il poter giocare con altre persone, insieme o contro, di tutto il mondo. Per fare ciò, è ovviamente necessaria una buona connessione Internet ed un abbonamento specifico per la console che si usa. Per chi ha l’Xbox, c’è l’abbonamento Xbox live gold, acquistabile nei pacchetti di 1/3/12 mesi, mentre per chi ha la Playstation c’è l’opzione Playstation Plus, sempre negli stessi tagli.

Entrambi i due abbonamenti mettono a disposizione gratuitamente per i loro clienti, due giochi gratuiti al mese, ovviamente non di ultima uscita, a volte molto interessanti a volte meno. Vediamo quali sono quelli proposti dalla Playstation per il mese di Gennaio del 2019.

I giochi Playstation Plus di Gennaio

I giochi gratuiti per iniziare il nuovo anno non sono di certo i migliori ed i più appassionanti che si possono trovare.

Steep . E’ un gioco sportivo di skateboard , quindi anche in tema invernale, dove si può gareggiare, provare a vincere competizioni ecc. Di certo, è difficile che appassioni tutti ma solo un gruppo ristretto di persone.

. E’ un gioco sportivo di , quindi anche in tema invernale, dove si può gareggiare, provare a vincere competizioni ecc. Di certo, è difficile che appassioni tutti ma solo un gruppo ristretto di persone. Portal Knights. E’ un gioco stile RPG molto simile al tanto conosciuto Minecraft, che può far passare il tempo in tranquillità a varie fasce di giocatori. E’ un classico mix tra gioco creativo, costruttivo, esplorazione e raccolta di risorse ed anche risoluzione di piccole quest proposte. E’ stato migliorato successivamente con l’uscita del DLC, incluso, Creator’s Update.

Per PS3 invece disponibili sono i giochi Zone of the Enders HD Collection ed Amplitude. Infine, per PS Vita c’è Super Mutant Alien Assault.