Honor continua a riscuotere un enorme successo da parte dei propri utenti. Gli smartphone come tutti gli altri prodotti presentati stanno ricevendo una grande approvazione per la loro qualità, bellezza e funzionalità.

La stessa Honor non vuole infatti fermarsi, ma vuole cercare di offrire sempre il dispositivo più completo possibile. Proprio per questo a breve assisteremo alla presentazione del nuovo Honor View 20.

Honor View 20: ecco la scheda tecnica

Il terminale non è ancora disponibile nei nostri paesi, di fatto la presentazione per i paesi europei è fissata per il 22 gennaio 2019. Così non è però in Cina, dove il dispositivo è stato già presentato.

Con molta probabilità le specifiche tecniche saranno identiche anche per la versione europea. Ecco la scheda tecnica completa che andrà a caratterizzare il primo top di gamma del 2019.

Iniziamo parlando del display che caratterizzerà la parte frontale del terminale, un pannello LCD con una diagonale da 6,4″ ed una risoluzione FullHD+. Inoltre è presente anche un foro il quale contiene la camera frontale da 25 Mp.

Nella parte posteriore troviamo una doppia camera composta da un obiettivo principale da 48 Mp, accompagnato da un sensore ToF 3D, il quale ha una capacità migliore di catturare informazioni sulla profondità e di scattare foto al buio, ovviamente rispetto ai sensori normali.

A dare vita al terminale troviamo un SoC Kirin 980, accompagnato da 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria ROM dedicata all’utente per l’archiviazione dei dati. Presente ingresso USB Type-C e (fortunatamente) il Jack audio da 3.5 mm.

Il prezzo di lancio è fissato attorno alle 600€ al cambio, che però potrebbero variare al momento dell’importazione.