Snapchat non smette mai di deluderci. Arrivano (a sorpresa) i filtri per il migliore amico dell’uomo, il cane. Dopotutto, il social del fantasmino risulta essere super famoso proprio per i suoi filtri. Qualche tempo fa erano stati introdotti quelli per i gatti. Sicuramente l’azienda ha pensato di non poter lasciare in disparte i nostri poveri cagnolini.

Uno dei filtri più utilizzati del social network è proprio quello del cane. Che Snapchat si sia basata sul successo del simpatico filtro per lanciare questi nuova funzione? Da ora in poi anche i cani verranno riconosciuti dall’applicazione come se fossero delle persone. I filtri potranno essere applicati anche a loro.

Snapchat e i nuovi filtri

E’ questa la mossa effettuata dal social network giallo per riportare l’attenzione su di esso. Negli ultimi tempi questo ha perso una grossa fetta dei suoi utenti. Il motivo risiede nel fatto che la concorrenza propone tutto ciò che propone Snapchat e molto di più. L’unica cosa che gli rimane sono i filtri, anch’essi copiati, ma male. E’ lanciando qualcosa di strambo e innovativo allo stesso tempo che la casa spera di riportare in auge il social.

Basterà aprire l’applicazione iOS o Adroid di Snapchat e scegliere tra la miriade di filtri ogni giorno disponibili. Il vostro cane sarà sicuramente felice di vedersi con le occhiaie o con degli occhiali fashion. Sono questi solo due dei filtri che è ora possibile applicare anche al vostro fedele amico. Non sappiamo se questa nuova funzione avrà il successo sperato. Ciò che è certo è che sicuramente verrà ricordata per la sua particolarità. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.