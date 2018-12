18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

L’azienda della mela morsicata ha intenzione di aggiornare tutta la sua gamma di software nei prossimi giorni. E’ stata rilasciata negli scorsi giorni anche la beta 2 dell’aggiornamento software per Apple Watch. Stiamo parlando di watchOS 5.1.3. L’aggiornamento porterà con sé la correzioni di alcuni bug.

Il colosso di Cupertino non ha detto nulla di ufficiale in merito alle possibili novità che il nuovo aggiornamento watchOS porterà con sé. Ci aspettiamo che questo non introdurrà nulla di nuovo, piuttosto si dedicherà alla risoluzione di tutte quelle piccole problematiche presenti nell’attuale versione del software. Cosa analoga a quanto accadrà con gli aggiornamenti software iOS, tvOS e macOS.

Apple: scaricare la beta tramite il programma di testing

Ricordiamo che, come tutte le beta, sarà possibile scaricare l’aggiornamento solo se si è iscritti al programma di testing della mela morsicata. Non bisognerà fare altro che creare un profilo con l’Apple Developer Program e avviare una ricerca di aggiornamenti software. Vi apparirà la versione beta del nuovo aggiornamento. Questa è infatti visibile solo agli utenti iscritti al programma. Dovete cliccare su scarica ed il gioco è fatto.

Ricordiamo che Apple sconsiglia il download se il dispositivo che utilizzate vi serve per qualche scopo importante. Trattandosi di una beta, questa non risulta essere affidabile al 100% a livello di prestazioni. Il colosso di Cupertino consiglia lo scaricamento solo su dispositivi secondari. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.