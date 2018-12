18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

L’azienda della mela morsicata si sta impegnando duramente per offrire ai suoi clienti un’esperienza utente più soddisfacente che mai. Negli ultimi tempi i software di Apple non sono risultati essere performanti come lo erano una volta. Nota è la vicenda accaduta con l’ultimo iOS 12.1.2. Questo doveva risolvere delle problematiche, ma in realtà non ha fatto altro che portarne delle altre.

Il rilascio di una nuova versione di iOS, ma non solo, risulta essere fondamentale per far calmare le acque. Questo è un periodo brutto per la casa della mela morsicata. Sono state rilasciate nelle scorse ore le versioni beta 2 dei suoi aggiornamenti software iOS, tvOS e macOS.

Apple: aggiornamenti per risolvere i bug

Le beta 2 sono state rilasciate per tutti gli iscritti al programma di testing dei software. Non è stato dichiarato nulla in merito alle novità che i differenti aggiornamenti porteranno con sé. Ciò che è certo è che il nuovo iOS 12.1.3 porterà finalmente la risoluzione della problematica legata alla connettività dati che ha afflitto molti utenti negli scorsi giorni. Per il resto non ci aspettiamo grosse novità dai nuovi aggiornamenti.

Trattandosi di aggiornamenti minori, il loro scopo sarà più che altro quello di risolvere i piccoli bug che affliggono le attuali versioni. Si spera che questa volta non ci saranno intoppi. Ovviamente, per scoprire le migliorie apportate bisognerà aspettare il lancio ufficiale che avverrà a breve. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.