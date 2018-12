22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Per molti, l’arrivo di un nuovo anno rappresenta speranza, prosperità e aspettative positive. È come se tutti avessero la possibilità di ricominciare. L’arrivo di un nuovo anno arriva con il pensiero di fare tutto in modo diverso e migliore, con nuove promesse e piani.

Ma è proprio in questo periodo che le persone sono già inclini all’ansia e iniziano a star male. Il desiderio di rinnovamento, sia sul piano personale che professionale, può scatenare la sensazione di eccessiva preoccupazione, disagio e angoscia.

Ansia per il nuovo anno

A seconda del grado di ansia, la mente non smette di battere e setacciare pensieri cattivi e negativi. Tipico delle persone che di solito pensano a molte cose contemporaneamente, sempre con un tocco di pessimismo. E cosa fare per controllare questa irrequietezza, evitare lo stress e cercare di rilassarsi?

Una delle tendenze delle persone ansiose è quella di voler fare diverse attività contemporaneamente, generando più sofferenza. Voler gestire così tante cose allo stesso tempo è un espediente per l’ansia. Evitare di avere milioni di impegni e concentrarsi su ciò che è una priorità è la miglior cosa.

Un altro punto importante è quello dell’assunzione delle bevande alcoliche. L’alcol è un depressivo del sistema nervoso centrale. Una droga psicoattiva che altera la percezione della persona perché blocca la trasmissione dei messaggi dai recettori nervosi al cervello. Quando si beve, ci si sente rilassati, perché la propria percezione diminuisce. Tuttavia, il consumo regolare riduce i livelli di serotonina nel cervello, uno dei neurotrasmettitori responsabili della sensazione di piacere e benessere. Pertanto, l’alcol aggrava l’ansia e, soprattutto, la depressione. Anche quando si celebra la fine dell’anno, l’ideale è evitare bevande alcoliche. O almeno non esagerare.

Un buon (e semplice) suggerimento per ridurre l’ansia è fare qualcosa che dia piacere e gioia ogni giorno. Sia ascoltando musica, leggendo un libro, camminando, meditando, guardando un film, praticando un’attività fisica.

La privazione del sonno, dannosa per chiunque, è persino peggiore per i più ansiosi. Dormire male può causare sonnolenza eccessiva durante il giorno, cattivo umore, stanchezza, mancanza di attenzione, difficoltà nel conservare nuove informazioni, calo della produttività, e molti altri sintomi negativi.

Quindi, cambiare la routine notturna è il primo passo. Iniziamo andando a letto regolarmente, se possibile. Evitare qualsiasi tipo di illuminazione nella stanza. Quando non c’è luce, la retina invia le informazioni ad una regione del cervello, l’ipotalamo, che invia un messaggio all’epitalamo, causando la ghiandola pineale di rilasciare la melatonina, un neuro ormone che fa parte del nostro ritmo biologico, promozione del sonno in assenza di luce. Un altro esempio è il rumore. I rumori attivano il sistema nervoso centrale e rendono difficile per l’individuo entrare nelle prime fasi del sonno.