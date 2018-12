Samsung: molti Galaxy S9 hanno problemi di batteria con Android 9.0 Pie

24 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

La batteria è il componente degli smartphone più a rischio usura col tempo e il motivo più spesso di riparazione nei centri specializzati. Può capitare che, all’inizio, la batteria dura 2 giorni con uso normale, e poi, nell’arco di pochi mesi, arriva a durare mezza giornata.

Un calo fisiologico della capienza è normale, visto il materiale utilizzato (il litio), ma se eccessiva può significare dei problemi interni software che ne aumentano il consumo, il così detto battery drain. Questo problema, recentemente, è stato scoperto in molti Samsung Galaxy S9, l’ultimo top di gamma della linea, dopo l’aggiornamento software ad Android 9.0 Pie.

Il problema della batteria sui Samsung Galaxy S9

L’aggiornamento software Android 9.0 Pie ha riscontrato recensioni molto positive, da una migliore stabilità generale fino all’interfaccia migliorata con tante novità introdotte.

Tuttavia, pochi giorni dopo il rilascio, i possessori del Galaxy S9 hanno notato una netta diminuzione della durata della batteria, nonostante l’aggiornamento stesso ha apportato miglioramenti nella gestione di essa.

Il problema, essendo circoscritto solo a quel modello e alla sua versione plus, fa pensare che si tratti di un vero e proprio bug, una specie di conflitto che si viene a creare tra il software e la batteria. Negli altri modelli che hanno ricevuto Android 9.0 Pie, infatti, non risultano problemi simili anzi si nota un leggero aumento dell’autonomia.

Ora tocca al grande team di tecnici e informatici dell’azienda coreana capire da cosa derivi il problema e come risolverlo il più presto possibile, magari in tempo per l’uscita di Gennaio del periodico aggiornamento mensile di sicurezza.