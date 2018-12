20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

La tecnologia dietro alle stampanti 3D ha facilitato molti aspetti della vita soprattutto dal punto di vista scientifico. Si possono creare oggetti piccoli e grossi, anche complesse, in pochissimo tempo con una facilità d’uso sorprendente. Un altro aspetto positivo è il poter creare qualcosa anche in ambiente non esattamente accessibili come la Stazione Spaziale Internazionale o la navicella russa Soyuz.

In questi giorni proprio i cosmonauti russi hanno stabilito un record riuscendo a stampare un tessuto vivente tramite una bioprinter. La stampata consiste in un tessuto cartilagineo umano e anche una ghiandola tiroidea dei roditori. Lo scopo è presto detto ovvero cercare di capire come la gravità, o meglio la microgravità, agisce sullo sviluppo propri dei tessuti e degli organi.

Per i futuri viaggi

Questo progetto era previsto per avvenire mesi fa e a dire il vero era iniziata questo ottobre, ma la Soyuz MS-10 aveva subito dei danni costringendo l’equipaggio ad abortire il tutto. L’inconveniente aveva fatto danni anche la stampante che è potuta tornare in funzione solamente in un secondo tempo ovvero il 3 dicembre.

Ora che il tessuto è stato stampato bisogna passare al secondo passo ovvero lo studio di come la gravità agisce; i dati saranno fondamentali per i futuri viaggi spaziali. Come sappiamo gli effetti nella permanenza a gravità zero si sentono anche sugli organismi già sviluppato, soprattutto sul tessuto osseo e quello cardiovascolare, ma anche quello cerebrale. A meno di scoperte clamorose i viaggi spaziali lunghi saranno composto da bambini e bisogna scoprire la crescita viene influita dall’ambiente.