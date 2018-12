18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

In molti ne parlano e in molti ci giocano. Stiamo parlando di Fortnite, il videogioco Battle Royale che in pochissimo tempo è diventato un must have di tutti i videogiocatori. Inutile dilungarsi sullo scopo del gioco in quanto dovrebbe essere chiaro a tutti. Piuttosto parliamo di ciò che è accaduto nelle scorse ore sull’account Instagram del gioco di Epic Games.

Come ben sappiamo, Fortnite offre giornalmente delle skin in vendita nel suo negozio. Le skin sono una delle componenti centrali del gioco. Esistono videogiocatori che impazziscono letteralmente quando viene rilasciata una nuova skin. Nelle ultime ore è stata svelata su Instagram una skin mai vista prima d’ora. Peccato però che questa non doveva essere vista da nessuno.

Fortnite: l’errore di Epic Games

Ebbene sì, la skin è apparsa sull’account Instagram ufficiale di Fortnite. Questa però è stata pubblicata per sbaglio. Pochi secondi dopo la sua pubblicazione è stata infatti rimossa. Ciò però non è passato indifferente ai videogiocatori. Alcuni utenti sono riusciti a fotografare il nuovo costume e l’anno reso noto a tutti.

Il nuovo costume mostra un eflo femmina di colore blu con occhiali da vista e ali che sembrano essere fatte di ghiaccio. Basta dare un’occhio all’outfit per rendersi conto del fatto che si tratta di una skin invernale. Essendosi trattato di un errore non ci è dato sapere quando questa verrà messa in vendita né tanto meno il suo costo. Ciò che ci aspettiamo è che questa verrà rilasciata sullo store a breve. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.