20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Arriva da un portavoce dell’azienda fondata da Andy Rubin, la notizia che Essential Phone è ufficialmente fuori produzione. Secondo quanto dichiarato, lo smartphone è esaurito nei magazzini dell’azienda e non verrà più prodotto industrialmente.

Il telefono non è già più disponibile sulla pagina del sito web della società, su BestBuy e su Amazon. Si trova ancora qualche rimanenza presso venditori di terze parti su Amazon ed Ebay.

L’azienda ha dichiarato che per questo prodotto si limiterà a fornire assistenza tecnica, hardware e software, e alla vendita di accessori per questo smartphone, ma non sarà più prodotto.

La Essential punta già al futuro e ci sono prime indiscrezioni sul progetto di un nuovo smartphone. In cui forse si punterà a risolvere i difetti del suo predecessore, a cui ci apprestiamo a dire addio.

L’essential Phone, lanciato ad Agosto 2017, presentava una scarsa qualità della fotocamera ed una non proprio eccellente ricezione su T-Mobile. Nonostante il suo design di tutto rispetto se confrontato con gli smartphone moderni.

Inoltre i già possessori di Essential Phone, non devono perdersi d’animo; nonostante il telefono non sia più prodotto la Essential ha comunque confermato la su prerogativa per Android Q. Tre importanti aggiornamenti attendono quindi tutti gli Essential Phone, che rimane quindi sempre aggiornato.

La Essential si concentrerà quindi sul suo nuovo progetto che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere una delle tanto attese novità che saranno presentate al CES di Gennaio 2019 a Las Vegas. Questo nuovo prodotto della Essential dovrebbe essere dotato di una intelligenza artificiale in grado di migliorare l’esperienza dello smartphone attuale.