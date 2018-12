23 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Lo scorso Giovedì, 27 Dicembre, molti utenti Instagram si sono inspiegabilmente ritrovati un feed completamente diverso, con una visualizzazione orizzontale anziché verticale. Già da qualche tempo si era iniziato a parlare della possibilità che Instagram passasse al feed orizzontale e la notizia nei giorni scorsi si è diffusa in breve tempo, sopratutto su Twitter. A molti utenti infatti, è sembrato un vero e proprio test su larga scala. In realtà l‘app è ritornata alle sua visualizzazione verticale nel giro di poche ore e la società ha annunciato che si era trattato solo di un errore.

Instagram si è infatti scusata con i suoi utenti sui propri canali social ufficiali. Ha spiegato che a causa di un bug, questa novità, destinata solo a pochi tester, è stata invece diffusa su larga scala.

Come afferma il capo di Instagram su Twitter, quello di giovedì era un test di alcune nuove funzionalità che avrebbe dovuto riguardare un numero limitato di utenti, ma che ne ha raggiunti molti di più di quanto preventivato.

Già lo scorso Ottobre erano stati effettuati test simili nella sezione Esplora.

A seguito di questi nuovi test, diffusi per sbaglio ad un ampio numero di utenti, molte persone si sono lamentate su Twitter. Alcuni hanno confermato di essere ritornati fortunatamente all’originale feed verticale, mentre altri, evidentemente scelti per i test, continuano ad avere la visualizzazione orizzontale.

Che cosa comporta il feed orizzontale

In questa nuova versione, pensata secondo l’azienda, per chi passa tanto tempo su Instagram, dovrebbe rendere meno faticoso lo scorrimento delle immagini. Nella visualizzazione orizzontale, le immagini occuperanno tutto lo schermo e per passare da una all’altra basterà fare tap sullo schermo, proprio come si fa per le storie.

Alcuni utenti non sono rimasti soddisfatti del fatto che, questa nuova versione, mostri molto meno contenuti. Anche se la sezione commenti risulta più evidente e facile da navigare. Inoltre nella nuova versione sarà mostrata in alto, sotto le Storie, una barra che indica la quantità di post disponibili sul feed. La barra inoltre aumenterà man mano che si aggiungono contenuti disponibili. Inoltre ogni post avrà a sua disposizione l’intero schermo e la cosa che non piace di questo aspetto, è che anche le pubblicità occuperanno l’intero schermo, come per le storie. Il che renderà felici solo le aziende che utilizzano Instagram per la loro pubblicità.

Questa nuova possibile visualizzazione, non ha quindi entusiasmato gli utenti, ma nonostante i feedback negativi ricevuti, l’azienda potrebbe decidere di introdurla ugualmente. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà.