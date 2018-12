La funzione “Trova il mio iPhone” per trovare invece un auto rubata

25 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Apple e Google sono senza dubbio i due leader mondiali sul rilascio software per dispositivi mobili, con iOS per iPhone e Mac, e Android per smartphone di tantissime aziende, da Samsung a Huawei ecc.

L’azienda di Cupertino ha, fin da sempre, mostrato grande attenzione alla sicurezza, con aggiornamenti periodici, blocco di installazione di app che avvenga fuori da App Store, impossibilità di collegarsi con Bluetooth o di fare da router ad un altro dispositivo non Apple. Inoltre, con la nuova “legge” di Apple, solo i centri autorizzati esplicitamente possono effettuare riparazione e smontare i dispositivi.

La funzione “Trova il mio iPhone”

Una funzione da tempo disponibile sui dispositivi iOS, e molto apprezzata dai clienti, è quella “Trova il mio iPhone“. Semplicemente, essa da un altro dispositivo ci può dire precisamente e aggiornato in tempo reale la posizione dell’iPhone nostro.

E’ ottima in caso di smarrimento accidentale o anche in casi di vero e proprio furto. La recente notizia in America, a Nashville, in Tennesee, è proprio un caso di furto, ma “leggermente” diverso.

Un americano, Chase Richardson stava tornando a casa con la propria auto quando un rapinatore armato con una pistola, gli ha derubato l’auto e si è fatto consegnare anche l’iPhone. Mossa però poco furba, in quanto il malcapitato, insieme alle forze dell’ordine, hanno utilizzato proprio la funziona Trova il mio iPhone e sono riusciti, in meno di un’ora, a rintracciare il ladro ed ad arrestarlo con accusa di rapina a mano armata e tentata elusione all’arresto.