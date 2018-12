Mangiare pistacchi ogni giorno è ottimo contro il diabete

18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

L’alimentazione sana ed equilibrata, insieme all’attività fisica costante, sono due fattori fondamentali per mantenere un corretto stato psicofisico. L’assenza di questi può portare a numerosi problemi, tra cui l’obesità, l’ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, osteoporosi e diabete.

Proprio riguardo quest’ultima patologia, un recente studio scientifico ha dimostrato come l’assunzione giornaliera di pistacchi riduce notevolmente i rischi meglio di ogni altra cura. Vediamo perché.

I pistacchi contro il diabete

Dall’European Congress on Obesity tenutosi a Sofia, uno studio, condotto dalla Dott.ssa Mònica Bulló, ha dimostrato come il consumo di pistacchi migliora la resistenza all’insulina e quindi protegge contro il diabete di tipo 2.

“Questa ricerca costituisce un’ulteriore e utile indicazione di come i pistacchi possano inserirsi vantaggiosamente nell’alimentazione quotidiana. Non soltanto per i conosciuti effetti antiossidanti e protettivi verso le malattie cardiocircolatorie, ma anche per la prevenzione di una patologia in preoccupante crescita come il diabete, spesso associata a uno stile di vita poco sano, sia per quanto riguarda l’alimentazione sia per ciò che concerne la scarsa attività fisica.” Così si esprime in merito a questa ricerca Giorgio Donegani, il il presidente della Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare.

I pistacchi ed altra frutta secca al guscio sono ricchi di acidi grassi insaturi che portano più resistenza alle malattie croniche cardiovascolari. Inoltre, contengono altri elementi bioattivi con ottime proprietà anti-infiammatorie ed antiossidanti.

Lo studio è stato svolto, nell’arco di 4 mesi, a 57 persone con una dieta ricca di pistacchi, circa 57 gr al giorno. All’inizio sono stati valutati i cambiamenti di misure corporee e il BMI, ma i ricercatori non hanno visto grandi variazioni nel periodo di osservazione. Successivamente sono state fatte le analisi del sangue, dove si è visto che nel gruppo di controllo c’è stata una grande diminuzione dell’emoglobina glicosiliata e anche una minor riduzione del colesterolo cattivo LDL, che porta il tutto a far pensare che i pistacchi possano essere veramente un’ottima arma per combattere il diabete di tipo 2.