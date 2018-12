16 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Il 2018 è stato un anno ricco di novità tecnologiche. Sono stati numerosi gli smartwatch che sono stati presentati dalle varie aziende. Non solo, anche gli smartphone che sono stati lanciati non risultano essere pochi. Il noto sito Forbes ha pensato bene che fosse necessario racchiudere in una lista, tutti i gadget tecnologici che meritano una nota in questo 2018.

Dagli smartphone ai smartwatch, dai laptop agli speaker smart. C’è un po’ di tutto nella lista pubblicata nelle scorse ore. La casa della mela morsicata, Apple, è quella che risulta essere più presente nelle lista. Andiamo a scoprire quali sono i prodotti.

Gadget tecnologici: il meglio del 2018

Passiamo in rassegna il campo degli smartwatch. Come già detto, quest’anno ne sono usciti una miriade. Tuttavia solo 4 sembrano meritare l’appellativo di “migliori del 2018”. Ovviamente in prima linea troviamo Apple Watch Series 4 con il suo design rinnovato e le caratteristiche innovative. Ad affiancarlo ci sono Fitbit Versa, Samsung Galaxy Watch e Withings Steel HR Sport.

Passiamo ora ad una categoria che a molti interessa, quella degli smartphone. Sono due gli smartphone citati nella lista di Forbes. Da una parte troviamo il nuovo iPhone XR, dall’altra Huawei Mate 20 Pro. Parliamo di due smartphone top di gamma. Ad affiancarli ci sono Sony Xperia XZ3 e Xiaomi Mi 8 Pro.

Anche per quanto riguarda la categoria dei laptop è di nuovo Apple a regnare. Nella lista appare infatti un unico prodotto. Questo è il nuovo MacBook Air presentato nel mese di novembre.

Queste sono solo le più importanti categorie che sono apparse all’interno della lista dei gadget tecnologici del 2018. Ora la domanda è: “Quali saranno le novità del 2019?“. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.