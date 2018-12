14 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Indubbiamente Fortnite è stato il videogioco più giocato di questo 2018. Un vero e proprio fenomeno creato da Epic Games e destinato a restare in voga ancora per molto. Non sono pochi i videogiocatori esperti del titolo, definiti semplicemente “Pro Player“. Uno di questi è Tyler Ninja Blevins, questo è diventato famoso proprio grazie all’abilità nel giocare a Fortnite.

I Pro Player non conoscono feste e non smettono mai di allenarsi. Nelle scorse ore, Ninja ha fatto sapere che terrà una live sul suo canale Twitch che avrà come tema centrale Fortnite. La live durerà ben 12 ore consecutive. Se qualcuno stasera non sa che fare, ecco il modo per vedere la live di Ninja.

Fortnite anche a Capodanno

Passare le ultime ore del 2018 giocando a Fortnite potrebbe sembrare qualcosa di triste per molti. In realtà molti videogiocatori non vogliono altro. La live di Ninja inizierà a partire dalle ore 22 italiane e si protrarrà fino alle ore 10 del 1 gennaio 2019. Il Pro Player cercherà di dare la sua performance migliore. Si prospetta che gli spettatori della sua live saranno molti stasera.

Per assistere all’evento non bisogna fare altro che recarsi sul sito del rivale di YouTube, Twitch. Una volta arrivati sulla pagina iniziale non dovrete far altro che cercare il canale di Ninja. La live verrà attivata a partire dalla suddetta ora. L’evento di Ninja sostituirà il cenone di fine anno?