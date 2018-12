Il 2018 è stato un grande anno per Huawei: ben 100 miliardi di $ d’incasso

30 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Non sono stati mesi molto facili gli ultimi per l’azienda cinese Huawei, ormai leader, insieme a Samsung ed Apple, del commercio di smartphone. In primis, l’arresto per diversi giorni della figlia del fondatore dell’azienda, Sabrina Meng Wanzhou, in Canada, poi successivamente rilasciata.

In secondo luogo, è sempre molto accesa la polemica e le tensioni tra l’azienda e il governo americano, preoccupato per lo sviluppo delle infrastrutture di Huawei sul territorio per le reti 5G. Oltre a ciò, il team del presidente Trump è dubbiosa sul fatto che l’azienda cinese rubi ed usi i dati personali dei cittadini americani e li manda al governo cinese, violando dunque la privacy del cliente.

Il 2018 è stato un anno d’oro per Huawei

Nonostante questi aspetti negativi citati poco sopra, l’anno che si sta per concludere, il 2018, è stato incredibile per la Huawei, raggiungendo un grande e storico traguardo: ben 100 miliardi di dollari di incassi, una crescita del ben 21% rispetto all’anno precedente. Inoltre, numeri molto importanti anche per le spedizioni in totale in tutto il mondo, circa 200 milioni in tutto il 2018.

Ovviamente, questi numeri sono merito principalmente degli smartphone, il vero punto forte dell’azienda. Smartphone come quelli della linea Huawei P, Huawei Y, e soprattutto quelli della linea Mate, con il Mate 20 Pro che ha avuto un record di vendite di unità impressionante, hanno portato tantissimi incassi all’azienda.

Non resta che attendere cosa l’azienda ci riserverà per il prossimo anno, anche se sembra proprio non voler rallentare il passo, visto che sta già lavorando ai prossimi top di gamma con il supporto alla rete 5G.