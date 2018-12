22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Il meteorite di ferro Mundrabilla e i frammenti ferrosi di meteorite trovati intorno alla pianura di Nullarbor nell’Australia occidentale possono essere stati trovati tutti sopra o appena sotto la superficie.

Ci sono un certo numero di grandi meteoriti di ferro di Mundrabilla,ma ci sono anche i ferri di meteorite Mundrabilla molto più piccoli e di forma strana.

Ma cosa è Mundrabilla?

Nel 1963, un ricercatore, il signor T. Dimer, sostenne di aver individuato un enorme meteorite di ferro che si riteneva fosse “grande come un’automobile“. Le voci di un grande meteorite sul Nullarbor erano evidentemente circolate almeno dal 1944. Due spedizioni infruttuose per localizzarlo furono condotte negli anni ’60. Nell’aprile del 1966, due grandi masse pesanti almeno 10/12 tonnellate e 4/6 tonnellate rispettivamente, in seguito chiamate Mundrabilla, furono trovate a circa circa 183 m l’una dall’altra e descritte dai ricercatori RB Wilson e AM Cooney.

La massa principale di 12,4 tonnellate (pesata di recente con precisione) della pioggia di meteoriti di Mundrabilla è il più grande meteorite mai trovato in Australia. In tutto, sono state recuperate circa 22 tonnellate di frammenti di questa antica pioggia di meteoriti.

Meteorite di ferro Mundrabilla

I frammenti di ferro di questi meteoriti sono caratterizzati da “impronte” e fori naturali. Non si trovano solo sui meteoriti di Mundrabilla. Anche altre aree meteoritiche hanno presentato frammenti ferrosi di meteorite intorno a loro.

Quelli decifrabili come appartenenti a Mundrabilla sono strani piccoli pezzi di ferro, intrecciati in forme strane.