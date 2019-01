26 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Per chi non lo sapesse, Foto di iCloud è una delle funzionalità rese disponibili dalla casa della mela morsicata, Apple, per far si che tutti i file foto e video siano sincronizzati sui nostri vari device Apple. Sempre più utenti si stanno affidando ad iCloud per trasferire e conservare i propri dati. Molti però non sono a conoscenza di tutte le potenzialità che il servizio offre.

Andiamo a scoprire insieme quali sono i passaggi da seguire se si vuole usufruire del servizio Foto di iCloud su tutti i device di casa Apple. Partendo da iPhone e arrivando fino a Mac.

Come attivare foto di iCloud sul proprio dispositivo

Per poter usufruire della funzionalità, la prima cosa che bisogna fare è abilitare la funzione sul proprio device. Per far ciò bisogna recarsi nelle impostazioni e entrare nella sezione Foto. Una volta aperto il menù non dovrete fare altro che attivare la funzione Foto di iCloud. Avrete la possibilità di scegliere se ottimizzare la memoria del vostro dispositivo o mantenere i file in grandezza originale. Ciò ovviamente dipende dallo spazio che avete disponibile.

Il procedimento descritto sopra riguarda l’attivazione di foto di iCloud su iPhone e iPad. Per Mac il procedimento è molto simile. Non dovete fare altro che recarvi sull’app Foto, cliccare su menù Foto in alto a destra e selezionare “preferenze” tra le varie opzioni. Vi comparirà un box dedicato a Foto di iCloud che vi permetterà di attivare la funzione.

Una volta attivato Foto di iCloud non dovrete fare null’altro. I vari file foto e video che farete con un dispositivo verranno trasferiti automaticamente a tutti gli altri collegati al vostro ID Apple. Screenshot e file ricevuti da altri compresi. Anche le eventuali modifiche fatte alle foto verranno trasferite a tutti i device. Ovviamente bisogna stare attenti a cosa si decide di cancellare. Se si elimina una foto da un dispositivo questa scomparirà anche da tutti gli altri. Non temete però, la cartella degli eliminati di recente vi permetterà di recuperare ciò che avete cancellato per sbaglio.