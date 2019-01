20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Rinunciare all’alcol per tutto il mese di Gennaio è ormai una tendenza, ed anche se non lo avete mai sperimentato direttamente, magari vi è capitato di sentir parlare del Gennaio Asciutto.

È risaputo che la rinuncia alle bevande alcoliche sia di beneficio per la nostra salute. Inoltre risparmiamo anche del denaro. Ma a parte gli effetti immediati si è scoperto che questa abitudine può avere benefici a lungo termine.

La ricerca dell’Università del Sussex

Uno gruppo di ricerca dell’Università del Sussex, ha appena pubblicato uno studio al riguardo.

Hanno svolto un’indagine su 800 partecipanti a cui è stato chiesto di rinunciare all’alcol per tutto il mese di Gennaio 2018. Come risultato gli studiosi hanno notato che i partecipanti hanno giovato di perdita di peso, una pelle più sana e maggiore energia. Ma si sono scoperti anche dei benefici inaspettati.

Si è notato infatti che la maggior parte di coloro che hanno partecipato al Gennaio Asciutto, hanno diminuito involontariamente, il consumo di alcol anche nel mese di Agosto, ben 8 mesi dopo. Questa particolare caratteristica a lungo termine, è stata notata sia in coloro che hanno completato il mesi di astinenza, che in coloro che vi hanno soltanto provato.

Inoltre, mentre prima del test i giorni in cui si consumava alcol erano in media 4.3, dopo il mese di astinenza sono scesi a 3.3 alla fine della ricerca.

Questo significa che, come conseguenza del Gennaio Asciutto, i partecipanti hanno diminuito di un giorno alla settimana il loro consumo di bevande alcoliche.

Non solo in termini di tempo, ma dopo il test, si è notata una diminuzione anche nelle quantità di alcol assunte. Come conseguenza i giorni in cui le persone che hanno preso parte al test si sono ubriacate, sono scese da 3,4 a 2,1 volte al mese.

Benefici immediati ed a lungo termine

Come ha spiegato il dottor Richard de Visser, lettore in psicologia presso l’Università del Sussex: “il semplice atto di rinunciare per un mese all’alcol, aiuta le persone a bere meno anche nel lungo termine: entro agosto la persone hanno registrato un giorno totalmente privo di alcol a settimana. Ci sono anche notevoli benefici immediati: nove su dieci persone hanno risparmiato denaro, sette su dieci hanno dormito meglio e tre su cinque hanno perso peso. È interessante notare che questi cambiamenti nel consumo di alcolici, sono stati osservati anche nei partecipanti che non sono riusciti a completare il mese di astinenza, anche se in misura più lieve”.

Quindi non ci resta che provare, soprattutto dopo gli stravizi delle feste, un mese senza bere alcolici non può di certo farci male.