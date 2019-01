Il futuro Sony Xperia XZ4 ha totalizzato ben 400.000 punti su AnTuTu

24 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Il 2018 è stato un anno per l’azienda Sony molto altalenante. Come dimostrano i dati economici del secondo trimestre dell’anno, l’azienda ha ricavato un buon 30% di profitto, ma se si va a fondo, si può notare come esso derivi soprattutto dai giochi in esclusiva sulla PS4, come God of War e Red Dead Redemption 2 mentre, negli altri settori tra cui smartphone e televisioni, non ha venduto molte unità. Probabilmente, se non fosse per l’ambito videoludico, sarebbe addirittura in negativo.

Nonostante ciò, le premesse per il prossimo Sony Xperia XZ4, che uscirà in questo nuovo anno, sembrano veramente ottime.

Sony Xperia XZ4 è al primo posto nella classifica punti di AnTuTu

Se si vuole acquistare o informarsi su uno smartphone, AnTuTu è una delle migliori piattaforme di benchmarking, che testa tutto il componente hardware e software di tutti gli smartphone, attribuendo poi un punteggio in base all’analisi.

Fino a pochi giorni fa, al primo posto incontrastato si trovava il recente Huawei Mate 20 Pro, uno smartphone spettacolare dell’azienda cinese che ha venduto milioni di unità in tutto il mondo. Ha totalizzato ben 304.306 punti.

A sorpresa, però, è arrivato recentemente un nuovo device al primo posto, distanziando il Mate 20 Pro di ben 100.000 punti. Si tratta del futuro Sony Xperia XZ4, il cui punteggio di attesta a 395.721, sorprendendo tutti.

Non sappiamo praticamente nulla del nuovo smartphone di casa Sony. Le poche notizie trapelate sono che sicuramente sarà un top di gamma pronto a competere, come dimostra anche AnTuTu, con le altre aziende leader del settore, avrà installato il chip Qualcomm Snapdragon 855, un display senza notch 21:9 e ben 3 fotocamere posteriori. Si ipotizza, inoltre, che il Sony Xperia XZ4 verrà presentato ufficialmente nel Mobile World Congress di Barcellona (25-28 febbraio).