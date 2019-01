26 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Eretta, tra le acque del fiume Inga in Brasile, la misteriosa pietra Inga di Paraíba è un tesoro archeologico con molte controversie in corso. Coperta per la maggior parte dei suoi 45 metri di lunghezza e quasi 4 di altezza, strani simboli geometrici non identificati, di varie dimensioni e forma, sono apparentemente scolpiti sulla sua facciata.

Sebbene molti osservatori abbiano speculato sulle origini e il significato dei simboli, nessuna teoria è stata ancora provata al 100%. Sono un messaggio per le generazioni future da parte dei nostri antenati? Esisteva una civiltà precedentemente sconosciuta, in possesso di un’antica tecnologia da lungo tempo dimenticata? Cosa significano realmente i simboli, chi li ha scolpiti e perché?

La storia

Risalente ad almeno 6.000 anni fa, la pietra è una meraviglia mondiale. Ci sono altre pietre, così come grotte, attorno alla pietra Inga che anche recano incisioni su di esse. Tuttavia, non sono dello stesso livello intricato di artigianato o stile come quelle Inga.

L’archeologo e ricercatore Gabriele Baraldi si è imbattuto nella sua prima grotta Inga nell’anno 1988, dopodiché ne sono stati trovati molti altri. In totale, Baraldi ha esaminato fino a 497 simboli attraverso tutte le pareti della grotta. La maggior parte degli intagli Inga sono oscuri, ma alcuni di essi sono senza dubbio rappresentativi di tratti celesti, di cui due sono quasi identici alla Via Lattea e alla costellazione di Orione.

Si pensa che altri siano animali, frutta, armi, forme umane, velivoli o uccelli antichi (o immaginari) o un “sommario” di storie rozzamente diviso in sezioni con ciascun simbolo collegato al numero di un capitolo.

Fr. Ignazio Rolim, professore di teologia greca e latina, sosteneva che i simboli erano simili alle antiche incisioni fenicie e fu tra i primi a sostenere questa teoria. Altri ricercatori ritenevano che i simboli fossero collegati alle antiche rune, e ancora più affermavano la loro somiglianza nella complessità e nella disposizione lineare di un possibile breve pezzo di scrittura religiosa.

Un altro ricercatore, di origine austriaca Ludwig Schwennhagen, studiò la storia del Brasile all’inizio del XX secolo e trovò forti legami nell’aspetto dai simboli Inga non solo ai Fenici ma anche agli scritti demotici (collegati più strettamente agli scritti in stile documento letterario o aziendale) degli antichi egizi. Altri gruppi hanno trovato una notevole somiglianza tra le incisioni di Inga e le opere d’arte aborigene che si trovano sull’isola di Pasqua.

Una valutazione più ravvicinata di ciascun simbolo era il compito di alcuni storici antichi, come l’autore e ricercatore Roberto Salgado de Carvalho. I cerchi concentrici intagliati possono essere correlati a impronte falliche, mentre le forme a spirale possono significare “spostamenti transcosmologici“, probabilmente a causa di trance sciamaniche/stati alterati di coscienza o allucinogeni altrimenti ingeriti, mentre le forme a “U” potrebbero significare un utero/vagina, rinascita o un ingresso/porta.

La serie di simboli in questo senso potrebbe quindi segnalare un’antica formula scolpita sull’Inga, probabilmente usata per accedere a una “porta del mondo soprannaturale“, suggerisce Salgado de Carvalho. Altri hanno tracciato connessioni alle leggi della exogamia di quel momento. Le buche, anch’esse riempite con le incisioni, trovate vicino a Inga sono pensate per avere un collegamento con la credenza che il primo popolo mitico nacque da tali forme nel terreno.

Alcuni hanno ipotizzato qualcosa ancora più complicato, ovvero che i simboli siano effettivamente disegnati capovolti e codificati di proposito per ulteriore segretezza. Altri hanno riflettuto sulla possibilità che le antiche incisioni fossero un avvertimento per le future civiltà di un disastro mondiale in arrivo, attraverso il quale gli antichi avevano conservato la tecnologia di una precedente esistenza. Inoltre, la possibile comparsa di più di una lingua incisa sulla pietra mette in discussione un altro ambito di possibilità.

Dal momento che non ci sono prove storiche che colleghino la rappresentazione di stelle e costellazioni ai nativi brasiliani del periodo, una civiltà nomade o un gruppo che altrimenti visitava temporaneamente la regione, probabilmente si potrebbe attribuire ad artisti. Alcuni insistono sul fatto che gli strumenti di intaglio comuni del periodo di tempo sarebbero stati sufficienti alle antiche culture indiane per creare tutto con poco sforzo e abilità. Un’altra teoria, avanzata da Baraldi, sostiene che un’antica civiltà utilizzava i processi di energia geotermica per creare i simboli usando stampi e condotte laviche di vulcani inattivi.