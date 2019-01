16 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

I fan del brand finlandese Nokia non aspettano altro. Sono mesi che si parla dell’uscita del nuovo innovativo top di gamma dell’azienda. Il suo nome è Nokia 9 Pureview. La caratteristica più innovativa saranno le ben 5 fotocamere che supporterà. Sono numerosi i rumor riguardanti il device che circolano sul web. Trapelato online, un presunto video di presentazione che mostra alcune delle sue caratteristiche.

Il design del nuovo top di gamma Nokia è oramai ben noto a tutti. E’ stata pubblicata la foto di un render davvero realistico del dispositivo. Possiamo dire che sembra quasi che a pubblicarlo sia stata l’azienda finlandese stessa. Nessun notch e fotocamera in collaborazione con Zeiss saranno i suoi punti di forza.

Nokia 9 PureView: le caratteristiche svelate

Nel video di presentazione trapelato online nelle scorse ore sono state svelate alcune delle caratteristiche del nuovo device Nokia. Pare, infatti, che questo monterà un processore Snapdragon 845 affiancato da ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La grandezza del display sarà di 5.99 pollici, avrà una risoluzione 2K/QHD e supporterà l’HDR10. Come già detto non ci sarà nessun notch presente e il sensore delle impronte digitali sarà integrato sotto il display.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’unica cosa certa è che il nuovo Nokia 9 PureView avrà ben 5 fotocamere posteriori create in collaborazione con Zeiss. Ciò dovrebbe garantire una elevata qualità delle foto. Non è ancora stata rivelata la data ufficiale di presentazione. Si prospetta però che lo smartphone sarà presentato in Cina già nel corso di questo mese, mentre per la versione internazionale bisognerà attendere il MWC 2019. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.