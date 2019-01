Samsung sta lavorando a delle scarpe da running tecnologiche

18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Il 2018 è stato un anno positivo anche per la Samsung, soprattutto in ambito smartphone con la linea Galaxy. L’azienda coreana, però, non ha intenzione di fermarsi e sta già lavorando per portare novità nel 2019, con la conferma del futuro Samsung Galaxy S10, ma anche con una nuova invenzione in un ambito di certo non suo, ovvero quello del running. Vediamo di cosa si tratta.

Le scarpe da corsa tecnologiche di Samsung

La testata LetsGodigital ha scoperto che lo scorso 27 Dicembre sono stati depositati da parte della Samsung al KIPO (Korean Intellectual Property Office) due brevetti di un particolare tipo di scarpa da running, presente in due versioni differenti.

Di colorazione blu o nero in entrambi i modelli, il tipo A ha una tipologia d’attivazione a linguetta nel retro della scarpa, mentre, nel modello B, ci sarà uno slot sul retro coperto da un rivestimento di plastica. Inoltre, le scarpe saranno realizzate in pelle e materiale sintetico.

A parte ciò, non sappiamo praticamente nient’altro, quando verranno messe sul mercato, il prezzo di listino, le funzioni che avranno. Si può ipotizzare però che abbiano dei particolari sensori di rilevamento di tutte quelle funzioni utili per il running, come i km percorsi, i cambi di direzione e velocità ecc, e che possa collegarsi tramite qualche tecnologia, magari Bluetooth, con il proprio smartphone, diventando delle vere e proprie “smart shoes“. Potrebbe, addirittura, avere una propria intelligenza artificiale e svolgere funzioni di coaching personalizzate.

L’international CES del 2019, a partire dall’8 gennaio, potrebbe essere l’occasione della presentazione ufficiale di questi brevetti.