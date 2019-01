16 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

I fan della serie non aspettano altro. Sono mesi che si parla di un possibile seguito per uno dei capolavori videoludici di Warner Bros. Games Montreal. L’ultimo episodio della saga di Batman è stato rilasciato ben 4 anni fa. Gli appassionati hanno bisogno di un nuovo capitolo. Questo potrebbe arrivare nel corso del 2019.

A dare questa idea pare sia stato proprio il game director che negli scorsi giorni ha pubblicato sui social una foto del party natalizio che ha lasciato un indizio su una possibile uscita del nuovo atteso capitolo.

Batman: Court of Owls

A quanto pare l’azienda Warner Bros. Gaming Montreal è al lavoro sul titolo da tempo. Nulla è stato confermato ufficialmente. Nonostante ciò, pare che il titolo sia “Batman: Court of Owl“. Sarà incentrato sulla Corte dei Gufi ampiamente vista sia nei fumetti della DC Comics che nella serie TV Gotham. Nella foto pubblicata dal game director, Geoff Ellenor, compare un cartello con la scritta “redacted“. Non sono stati pochi i fan che hanno interpretato quel cartello come un velato annuncio del titolo.

Si prospetta che il videogioco sia già allo stadio finale di produzione. La casa canadese potrebbe, quindi, annunciare il nuovo titolo a breve. L’uscita dovrebbe ricadere prima della fine del 2019. Bisogna dire che si tratta solamente di indiscrezioni, non sappiamo se ciò avrà un riscontro reale. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.