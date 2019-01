20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Messenger è una delle applicazioni di messaggistica più utilizzata e scaricata al mondo, molto simile a Telegram e Whatsapp. L’unica cosa che la diversifica dalle altre è che è collegata con il social network Facebook, pertanto si può chattare solo con i propri contatti.

Ogni mese vengono rilasciati ottimi aggiornamenti per l’applicazione, come anche in tutte le altre della società di Mark Zuckenberg, che la rendono migliore dal punto di vista del design e funzionale. Tra non molto, potrebbe essere aggiunta una funzione che farà felice molti utenti, la famosa dark mode. Vediamo di cosa si tratta.

La dark mode su Messenger

La modalità scura, dark mode in inglese, è una particolare funzione, già testata su Whatsapp e utilizzabile sui dispositivi Android, che rende l’applicazione tutta scura, con sfondo nero e sfondo dei messaggi grigio scuro. E’ ottima soprattutto per due motivi:

Risparmiare la batteria del proprio smartphone, utilizzando meno pixel del display

Non avere problemi di lettura durante la notte o appena svegli e così non dare problemi anche agli occhi.

La notizia è stata rivelata su Twitter dalla pagina dell’app Jane Manchun Wong, confermata successivamente anche da Android Police. La modalità attualmente è in fase di test e disponibile solo per determinati utenti in determinati paesi, anche se sembra che nei test non siano inclusi l’Australia e gli Stati Uniti.

Per chi la sta testando, la modalità scura si trova nelle impostazioni nella sezione “Me” dell’app e da lì poi si può anche disattivarla. Non resta che attendere nuove notizie ufficiali sulla data di rilascio a tutti gli utenti.