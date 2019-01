Il pad Apple AirPower non è arrivato neanche nel 2018

20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Apple ha sempre brevettato e prodotto tantissimi oggetti, non solo nello stesso settore ma anche ampliandosi. Nell’ambito dei cellulari troviamo gli iPhone, in quello dei computer i Macbook, in quello dei tablet gli iPad, in quello degli smartwatch la serie Apple Watch ecc. ecc.

L’azienda di Cupertino è sempre riuscita a portare a termine i propri lavori rispettando i tempi prefissati, tranne per un oggetto, che sta diventando un vero e proprio mistero, l’Apple AirPower.

Quando arriverà l’Apple AirPower

Durante un evento Apple del 2017, Phil Schiller disse queste parole:

“Speriamo che la gente lo ami e che incoraggi altri produttori a creare soluzioni più avanzate basate su una tecnologia come quella dell’AirPower. Lavoreremo con i team che curano gli standard Qi per incorporare questi vantaggi in futuro per migliorare la ricarica wireless. AirPower sarà disponibile dal prossimo anno“.

L’AirPower è un particolare pad di ricarica, molto piccolo e comodo da portare in giro che permette di ricaricare simultaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods, con un’ottima potenza e durata.

E’ molto atteso dagli utenti Apple, ma, dopo oltre un anno e mezzo, anche il 2018 è passato e non si hanno praticamente più sue notizie. Questi grandi ritardi sono probabilmente dovuti a problemi di realizzazione ed a problemi scoperti in corso. Secondo alcuni rumors, i principali sono:

Surriscaldamento del dispositivo eccessivo che sovraccarica anche il chip

del dispositivo eccessivo che sovraccarica anche il chip Problemi software che si “bugga” nel trasferimento dei dati di ricarica

che si “bugga” nel trasferimento dei dati di ricarica Strutturale, in quanto sono presenti dalle 21 alle 24 bobine, ed un numero così alto può provocare interferenze tra esse, riducendo l’efficienza ed aumentato il surriscaldamento.

Non sappiamo quando uscirà ufficialmente o se verrà addirittura messo fuori produzione ed annullato il progetto. La Apple per ora rimane nel silenzio a riguardo.