Già per qualcuno sono comparse le interessanti novità di Google Maps per alcuni smartphone Android.

Alcuni utenti hanno infatti trovato una nuova voce nel menù a tendina di Google Maps. Un nuova funzionalità che, anche se non strettamente correlata con la navigazione, ci renderà sicuramente più facile decidere i luoghi da visitare od il ristornate per la cena. Si tratta infatti della possibilità di inviare messaggi e chattare con le aziende presenti su Google Maps.

Questa funzionalità non è ancora disponibile per tutti quanti gli utenti di Maps, e in qualche caso, se pur presente, non è ancora funzionante.

Come si può notare dall’immagine, se si accede alla sezione messaggi dal menù, compare la scritta “non ci sono nuovi messaggi” e il messaggio di informazione che avverte di contattare le aziende direttamente dalla loro pagina.

Non sono ancora tutte le aziende che, nella loro pagina, hanno presente il tasto messaggio. Nella scheda di alcune aziende infatti, è possibile notare l’icona del messaggio sulla destra, nella barra riservata alle icone indicazioni, chiama e alla condivisione.

Inviando il messaggio si apre la conversazione con l’azienda scelta. Dalla pagina della conversazione potremo anche scegliere di eliminare la conversazione, bloccare o segnalare l’azienda. Dopodiché se torniamo nella sezione messaggi del menù, comparirà l’elenco delle conversazioni effettuate.

Questa nuova funzione ci permetterà di contattare direttamente le aziende, i ristoranti, le palestre, i musei e quant’altro. In modo da ricevere tutte le informazioni necessarie e risolvere tutti i nostri dubbi prima di recarci nel luogo prescelto. Potremo avere quindi la certezza che un luogo sia aperto, che soddisfi le nostre esigenze, chiedere prezzi e tutte le informazioni possibili, prima di uscire di casa; contattando direttamente il gestore con un semplice messaggio inviato.