3 Italia: prolungate anche nel 2019 le offerte speciali Play

Le offerte più gettonate dell'operatore 3 Italia,le special play a partire da 4,99 euro, sono state attivate anche per tutto Gennaio 2019.

20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

La guerra di tariffe tra gli operatori italiani e contro quelli virtuali quali Iliad, Kena, Ho. mobile ecc., continuano senza sosta anche in questo 2019.

Il mercato attuale vede favoriti gli operatori low-cost virtuali, che propongono un alto numero di Gigabyte di Internet a poco prezzo. Per evitare ciò e riconquistare i clienti, molti operatori italiani, tra cui spicca 3 Italia, hanno deciso di attivare offerte speciali con caratteristiche simili. Vediamo le offerte Play dell’operatore 3 Italia.

Le offerte speciali Play di 3 Italia

Le offerte Play, attivabili con addebito sul credito residuo e senza vincoli contrattuali, quindi senza rischio penali in caso di rescissione anticipata, sono del tipo “operator attack“, ovvero ognuna per un determinato target ben preciso di consumatori.

Play 30 Unlimited . Attivabile solo nei 3Store se si proviene da PosteMobile, consiste in minuti illimitati e 30 Gb di Internet 4G a 6,99 euro mensili.

. Attivabile solo nei 3Store se si proviene da PosteMobile, consiste in minuti illimitati e di Internet 4G a mensili. Play 30 Special e Plus. Sono entrambi attivabili se si proviene da qualsiasi operatore virtuale, offrono 30 Gb di Internet a 5 euro al mese . L’unica differenza è che nella Special si hanno 1000 minuti mentre nella Plus sono illimitati.

Sono entrambi attivabili se si proviene da qualsiasi operatore virtuale, offrono di Internet a . L’unica differenza è che nella Special si hanno 1000 minuti mentre nella Plus sono illimitati. Play 50 Unlimited. La possono attivare solo coloro che provengono da un operatore virtuale o da Iliad. Prevede minuti illimitati e ben 50 Gb di Internet 4G a 6,99 euro al mese.

Ricordiamo, che per tutte le offerte c’è un costo di attivazione iniziale di 5 euro e il costo della nuova SIM, anch’esso di 5 euro. Inoltre, queste offerte operator attack non sono valide per il nuovo concorso Grande Cinema 3.