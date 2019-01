22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Ebbene sì, Apple registra un nuovo dato positivo riguardante il suo sistema operativo iOS 12. Il nuovo aggiornamento dell’azienda della mela morsicata risulta essere già presente sul 75% dei dispositivi Apple. Un dato del genere mostra una grossa fiducia degli utenti nell’ultima release di iOS. Pare che Apple abbia fatto ancora una volta centro.

La situazione è migliorata nettamente rispetto a quanto accaduto lo scorso anno. L’adozione di iOS 11 era stata decisamente più lenta. Ciò molto probabilmente è stato causato dal fenomeno che uscì fuori in merito all’obsolescenza programmata. I dati registrati quest’anno mostrano come gli utenti si siano lasciati alle spalle la faccenda.

Apple iOS 12: un successo fra gli utenti

E’ superiore al 10% l’incremento di adozione rispetto allo scorso anno nei primi 4 mesi dall’uscita. Ciò dimostra come il sistema operativo di casa Apple sia decisamente più consolidato di Android, che mai ha raggiunto dati di questo tipo. Il 75% degli utenti iOS utilizzano iOS 12, solo il 17% utilizza ancora iOS 11 e l’8% versioni più datate.

La situazione risulta essere ancora più rosea se si tengono in considerazione solo i dispositivi Apple lanciati negli ultimi 4 anni. La percentuale di adozione di iOS 12, in questo caso, sale al 78%. Quella di iOS 11 rimane pressoché invariata (17%), mentre quella delle versioni datate scende al 5%. Dei risultati decisamente ottimi che mostrano tutta la potenza del sistema operativo della mela morsicata. Ora siamo curiosi di sapere cosa accadrà con il prossimo iOS 13. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.