Facebook, si sa, non ha bisogno di presentazioni. Ha superato da tempo i 2 miliardi di utenti in tutto il Mondo e chissà che un domani non toccherà quota 3 miliardi. Magari quando sarà accessibile pure in Cina, dove per ora resta bandito.

Facebook è nato per gioco, dalla mente di Zuckerberg e alcuni amici di college. Inizialmente, per votare tra due volti di due studentesse dell’istituto. Il marchio è stato poi registrato nel 2004, non con pochi problemi in tribunale. Il boom si è verificato a livello mondiale tra il 2008 e il 2012. Poi una lenta flessione, con gli Under 24 di oggi che sembrano preferirgli altre app. Su tutte, Instagram.

Tuttavia, gli utenti affezionati non mancano. Anzi, secondo un sondaggio, c’è chi vorrebbe almeno mille dollari per dover lasciare il Social.

Mille dollari per lasciare Facebook posson bastare?

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica PlosONE. I ricercatori hanno utilizzato una serie di aste per determinare quanti soldi ci sarebbero voluti per liberare le persone da Facebook.

In alcune aste, gli utenti erano disposti a rinunciare alla piattaforma di social media per brevi periodi di tempo per pochi soldi – $ 1,84 per un’ora, $ 15,73 per tre giorni o $ 38,83 per una settimana. Ma quando è stato chiesto quanto ci sarebbe voluto per rinunciare per un anno intero, l’importo è aumentato e variato. L’importo medio era superiore a $ 1.000.

E tu cosa avresti scelto? Quanto ti basta per poter lasciare Facebook? Per un periodo di astensione da Facebook lungo un anno, mille dollari ti basterebbero?

Forse questa domanda avrebbe ottenuto un diniego fino a qualche anno fa, quando la febbre del Social era altissima. Oggi, probabilmente, molti più utenti sarebbero pronti a rinunciarci per quella cifra.