Fallout 76: Bethesda conferma tante novità in arrivo per il 2019

Bethesda, in un lungo post sul proprio blog ufficiale, ha confermato come nel 2019 impiegherà molto tempo e dedizione a Fallout 76, per ora molto criticato.

Bethesda è una delle aziende di produzione di videogiochi più famosa al mondo, con milioni e milioni di giochi venduti. In particolare, Skyrim e la saga di Fallout, due giochi open-world, hanno riscontrato enorme successo in tutto il mondo.

Ovviamente, per giochi di questa portata, con una mappa enorme e tantissimi luoghi da esplorare, missioni, personaggi specifici ecc., serve un grande impegno tecnico e di supporto hardware. Il nuovo gioco della saga di Fallout, Fallout 76, oltread essere un gioco esclusivamente online e senza personaggi NPC, ha deluso molto sotto le aspettative tecniche, con tantissimi problemi di bug, crash improvvisi dei server e molto alto.

Bethesda promette tante novità positive nel 2019

Tutti questi problemi tecnici e di gioco stanno gradualmente migliorando grazie al grande impegno della Bethesda che rilascia periodicamente patch di risoluzione problemi e nuove funzioni.

Poche ore fa, l’azienda ha pubblicato un post sul proprio blog ufficiale che promette grandi lavori nel 2019:

“Nel corso di questo mese introdurremo nuovi aggiornamenti in Fallout 76. Come per l’aggiornamento dell’11 dicembre, questo di gennaio sarà enorme e contribuirà a risolvere alcuni problemi che ci avete segnalato. Presto pubblicheremo le note complete. Stiamo lavorando anche a una serie incredibile di aggiornamenti futuri che non vediamo l’ora di svelare. Ci saranno nuove missioni, eventi settimanali in gioco, nuovi Vault, una nuova modalità PvP, i negozi dei giocatori e tanto altro.Il 2019 è un anno importante per Fallout 76, e non vediamo l’ora di viverlo con voi. Continuate a inviarci commenti e opinioni su cosa vi piacerebbe vedere in gioco.”

Non rimane che attendere se sarà effettivamente così. Per ora, il gioco ha venduto pochissimo rispetto alle aspettative e molto bassi sono ancora i voti sui principali siti di critica e recensioni.