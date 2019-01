30 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Alibaba Group, il colosso cinese dell’e-commerce, ha inaugurato il primo Hotel Robotico del mondo. Si tratta dell’Hotel Flyzoo e si trova nella città di Hangzhou, nella provincia di Zhejiang.

L’albergo è equipaggiato con le più recenti tecnologie e proietta i clienti in un mondo futuristico e robotico. Molte sono infatti le straordinarie innovazioni tecnologiche nell’albergo.

Appena arrivati in Hotel ad esempio, non avremo bisogno di parlare con nessun addetto alla reception. Il check-in sarà effettuato da un robot per il riconoscimento facciale direttamente alla porta della stanza. Una volta scansionato il viso si otterrà l’accesso, niente più chiavi quindi.

Una volta entrati in stanza, il nostro assistente digitale alberghiero, si occuperà, al nostro comando, di accendere e spegnere luci e televisore, regolare la temperatura, aprire e chiudere le tende e molto altro.

I robot saranno presenti in tutto l’hotel e forniranno, informazioni, guida e supporto ai clienti con messaggi vocali registrati.

Inoltre l’hotel è fornita di una particolare Intelligenza Artificiale, chiamata Tmall Genie, che consiste in un vero e proprio sistema di gestione. Tramite questa IA, il sistema prenderà ordini dagli ospiti, ad esempio per ordinare la cena. Secondo Wang Qun, CEO del Flyzoo Hotel, “il nuovo sistema IA aiuterà a migliorare l’efficienza gestionale dell’hotel, riducendo di più della metà le forze lavoro”.

L’hotel dovrebbe essere dotato di 7 sale tematiche per offrire un’esperienza unica ai suoi clienti, il tutto per un costo di circa 380 euro a notte.