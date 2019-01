23 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Matematici, professionisti e dilettanti, che fanno parte di un progetto di ricerca in tutto il mondo – il Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) – hanno scoperto il numero primo più alto conosciuto fino ad oggi.

Questo è espresso in stenografia come 2 82.589.933 -1, contiene il numero 24.862.048 cifre, più di uno e un mezzo superiore al numero primo record precedente, scoperto nel 2017.

Questo numero appartiene a una classe speciale di rari numeri primi, chiamati numeri primi di Mersenne ed è solo il 51° numero primo di Mersenne già scoperto.

La nuova scoperta

Secondo Sci-News, il numero primo recentemente scoperto è stato soprannominato M82589933 ed è stato scoperto durante il calcolo di due aumentati a 82.589.933, sottraendone uno.

Un numero primo di Mersenne è un numero primo della forma 2P -1. Man mano che i numeri diventano più grandi, i numeri primi – un numero divisibile per 1 e da solo – diventano sempre più difficili da trovare.

Man mano che diventano sempre più distanti e non essendoci schemi di distribuzione, non è possibile utilizzare un algoritmo per scoprire questi numeri. Infatti, anche la formula per trovare i numeri primi Mersenne non è un metodo infallibile, è solo la riduzione ai numeri più probabili.

I numeri primi di Mersenne sono 3, 7, 31 e 127, corrispondenti a P = 2, 3, 5 e 7, rispettivamente. Sono stati fondamentali per la teoria dei numeri poiché furono discussi per la prima volta dal matematico greco Euclide, attorno al 350 a.C.

L’uomo dal quale si eredita il nome, ovvero il monaco francese Marin Mersenne (1588-1648), fece una famosa congettura su quali valori P avrebbero portato ai numeri primi. In questo modo, Euclide dimostra che l’intero numero primo di Mersenne genera un numero perfetto – un numero i cui divisori appropriati si sommano al numero stesso. Ad esempio, il numero perfetto più piccolo è 6 = 1 + 2 + 3 e il secondo numero perfetto è 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14.

Leonhard Euler (1707-1783), un matematico svizzero, dimostrò, a sua volta, che tutti i numeri perfetti venivano dai numeri primi di Mersenne. Il numero perfetto appena scoperto è 2 82.589.932 * (2 82.589.933 -1), un numero che ha più di 49 milioni di cifre.