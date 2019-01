Nintendo Switch: secondo gli analisti dominerà il 2019

16 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Sono floride le stime per il 2019 riguardanti la famosa console di Nintendo. Stiamo parlando di Nintendo Switch. Non sono pochi gli analisti che ci scommettono sopra. Questi sono convinti che sarà la console più venduta nel corso del nuovo anno. Sarà davvero così?

Pare che i presupposti per far si che ciò accada ci siano tutti. La console ha già registrato degli ottimi dati nel corso del 2018. Il tutto potrebbe essere agevolato dal fatto che le due concorrenti principali stanno per entrare nella loro fase di declino per lasciare posto alle nuove arrivate. Parliamo di PS5 e Xbox Scarlett, sulla quale però ancora nulla è stato detto.

Nuove versioni di Nintendo Switch

L’analista Serkan Toto è convinto che l’azienda sia al lavoro su, non una, ma ben due nuove versioni della console. Rispettivamente una versione Pro e una Lite. La prima è stata citata già a lungo da numerose fonti e dovrebbe vedere la luce proprio nei prossimi mesi. Non si tratterebbe altro che di un modello potenziato della versione attuale. Ad affiancarlo ci dovrebbe essere anche una versione Lite, proposta come modello low cost.

Michael Pachter, un altro analista, è addirittura convinto che la casa stia lavorando su una versione completamente portatile. Questa sarà con il medesimo schermo ma con i Joi-Con integrati e senza dock. Il prezzo stimato dovrebbe essere di 199 dollari. Trattandosi di stime non sappiamo se tutto ciò avrà un riscontro reale. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.