Il quotidiano francese Le Monde ha raccolto una serie di diversi eventi importanti previsti per il 2018, ma che non hanno avuto luogo. Per avere un’idea, l’anno scorso era previsto il lancio del primo computer Exaflop, in grado di eseguire un trilione di operazioni al secondo. L’Agenzia per la Ricerca Avanzata della Difesa degli Stati Uniti (DARPA) aveva fissato questo obiettivo per il 2010, ma non l’ha ancora raggiunto.

In aggiunta, nel 2018 era previsto il completamento della costruzione del più grande telescopio ottico a infrarossi nel mondo, lo European Extremely Large Telescope. Questo nuovo telescopio gigante di 42 metri avrebbe dovuto cercare nuovi esopianeti, ma è ancora in costruzione nel deserto di Atacama in Cile, e i suoi specchi di 39 metri di diametro non saranno operativi prima del 2024.

E molto altro ancora

DisplaySearch ha previsto che, nel 2018, sarebbero stati venduti 71 milioni di smartphone con uno schermo 3D, ma siamo ancora lungi da ciò. I telefoni in grado di visualizzare immagini tridimensionali senza occhiali sono pochi sul mercato e deludono gli esperti del settore tecnologico.

Tra le altre previsioni, una sonda europea è dovuta atterrare su Marte l’anno scorso, per cercare nuove tracce di materia organica. Tuttavia, la NASA aveva smesso di sostenere il progetto per ragioni di budget, ma la missione è stata alla fine salvata grazie ad un accordo dell’Agenzia spaziale europea con la Russia. Ora la realizzazione di questo progetto è prevista per il 2020.

Il 2018 non è stato l’anno del primo viaggio turistico su Marte, come era stato promesso cinque anni fa dal milionario americano Dennis Tito, che fu il primo turista a visitare la Stazione Spaziale Internazionale. Il costo esorbitante di questo progetto ha indotto Tito a rinunciare all’idea, dopo aver fallito nel convincere la NASA a investire 700 milioni di dollari.

Nel frattempo, il progetto ITER, un reattore sperimentale per la fusione nucleare in costruzione nella città francese di Cadarache dal 2010, dovrebbe iniziare a funzionare nel 2018. Quel progetto dovrebbe portare una soluzione alla sfida della crisi energetica che sta affrontando l’umanità, ma i ritardi si sono accumulati e la prima fusione nucleare non avrà luogo prima del 2035.

Nella lista di Le Monde c’era anche spazio per l’umorismo. I nazisti che hanno trovato rifugio nella faccia nascosta della Luna dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non sono tornati sulla Terra in cerca di vendetta nel 2018, come è stato ipotizzato nel film “Iron Sky”.