Negli ultimi anni, le aziende produttrici di Samsung e i-Phone non hanno avuto vita facile, minacciati dall’entrata in mercato di prodotti competitivi come i vari Xiaomi e Huawei. Da oggi varrà la pena citare sicuramente anche Umidigi, un’azienda telefonica fondata nel 2012. Dalle pubblicazioni in commercio dei suoi ultimi cellulari, ha ottenuto ottimi riscontri e nel 2019 lancerà un nuovo smartphone che potrebbe far fare il definitivo salto di qualità all’azienda cinese.

Il suo nome sarà Umidigi F1 e, nonostante verrà catalogato in una fascia di prezzi medio-alta, economicamente parlando, sarà comunque ancora molto abbordabile. Il suo prezzo sara di 199$ e già è possibile acquistarlo in prevendita sul sito Coolicool nella relativa pagina dedicata . Oltre a questa sua caratteristica relativamente economica, questo smartphone si distinguerà anche per i suoi aspetti qualitativi.

I 150 mAh, garantiranno un’efficiente autonomia della batteria insieme al supporto della ricarica rapida da 18W. Il tipo di batteria è Li-ion e non è removibile.

Esteticamente, anche se questo smartphone non è provvisto di una scocca resistente a causa dei suoi bordi in metallo arrotondati, ha di sicuro un design invidiabile. L’Umidigi F1 è caratterizzato, infatti, da un’alta risoluzione dell’immagine con 2340×1080, che gli garantiscono uno schermo FullHD+ da 6,3 pollici e un’impressionante densità di pixel. I colori disponibili sul mercato sono nero, rosso e oro.