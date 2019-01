24 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Ebbene sì, Apple pensa proprio a tutto. Nelle scorse ore l’azienda della mela morsicata ha deciso di pubblicare sul sito ufficiale cinese, una lista di prodotti da poter regalare durante le festività. Ovviamente in questa troviamo tutti i device di punta della casa, iPhone XS e iPad Pro in prima linea. Ampio spazio, però, viene dato anche ai piccoli accessori.

Il colosso di Cupertino ha deciso di puntare anche sui dettagli. Il prodotto che sicuramente farà gola al mercato occidentale è infatti un particolare modello di Beats Solo3. Apple le ha chiamate “New Year Special Edition“.

Apple: ecco le nuove eleganti Beats

Non è la prima volta che l’azienda della mela morsicata decide di presentare un’edizione speciale delle famose cuffie. Qualche tempo fa è stata presentata la versione celebrativa per i 90 anni di Topolino. Questo modello, però, risulta essere ancora più esclusivo. Per il momento non compare sugli altri store della mela morsicata. Potrebbe essere che Apple abbia pensato ad una vendita solamente riservata al mercato cinese.

Tutti gli appassionati del brand rimarrebbero così a bocca asciutta. Ricordiamo che l’edizione speciale per il nuovo anno delle Beats Solo3 ha solamente il design differente rispetto ai modelli classici. Le caratteristiche rimangono invariate. Per questa edizione l’azienda ha scelto un’elegantissima finitura in argento e grigio. Il prezzo è fissato a circa 300 euro. Non sappiamo se vedremo mai questo modello anche sul nostro mercato. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.